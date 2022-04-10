Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем третьей гонки «Формулы-1» в сезоне-2022 — «Гран-при Австралии». Для гонщика это четвёртый выигрыш в карьере и второй в трёх гонках нынешнего сезона. До этого он победил в Бахрейне и стал вторым в Саудовской Аравии.

Второе место занял пилот «Ред Булла» Серхио Перес, а третье и четвёртое место заняли пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Действующий чемпион мира — гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен — не смог завершить гонку из-за возгорания мотора.