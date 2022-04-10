Министер спорта и молодёжной политики Украины Вадим Гутцайт высказался об отстранении Анастасии Шаботовой из сборной перед чемпионатом мира-2022 в Монпелье. 16-летняя Шаботова родилась в России, но выступала за Украину. Однако на днях она поставила лайк к посту Евгения Плющенко в поддержку действий России в отношении Украины и была исключена из сборной.

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины и классно выступила под «Щедрик». Но затем началась такая ситуация, и она осталась жить в России, — цитирует champion.com.ua Гутцайта. — Мы исключили её из состава сборной, на этом мы закончили. Если спортсмены живут там и ничего не говорят против, то они поддерживают (эту ситуацию). И если так, то им не место с нашими спортсменами».