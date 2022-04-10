«Рейнджерс» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:1. Российский форвард Артемий Панарин набрал три очка в матче: на его счету гол и две результативных передачи. Россиянин был признан первой звездой встречи.

В составе «Сенаторз» на лёд вышли защитники Артём Зуб и Никита Зайцев.

Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин. Голкипер отразил 21 бросок из 22.

«Рейнджерс» набрали ровно 100 очков и занимают четвёртое место в Восточной конференции, сравнявшись по очкам с «Торонто» и «Каролиной» и отставая на 8 от «Флориды». Команда обеспечила себе участие в плей-офф — впервые за 5 лет.