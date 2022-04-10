Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался в центре скандала после матча 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1). Проходя в подтрибунное помещение, португалец ударил по руке одного из фанатов, снимавшего его на телефон. Мобильник упал на землю и разбился.

Позднее выяснилось, что этим фанатом оказался 14-летний мальчик Джейкоб с аутизмом. Его мама Сара Келли дала интервью британским СМИ рассказала, что её сын впервые попал на футбольный матч. Он опустил телефон, чтобы снять крупнее ногу Роналду, на которой была видна царапина. Португалец, проходя мимо, ударил его по руке и оставил на неё синяк.

Криштиану Роналду в соцсетях принёс извинения болельщику и пригласил его на следующий матч «МЮ» на «Олд Траффорд». Полиция заявила, что проведёт расследование.