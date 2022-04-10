«Зенит-2» потерпел разгромное поражение от «Знамени Труда» в домашнем матче ФНЛ-2 — 0:4. Уже на 15-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Никиты Супрановича за две жёлтых карточки.

В первом тайме за старейший клуб России из Орехово-Зуево забил два мяча: Евгений Худобко открыл счёт на 33-й минуте, Денис Давыдов отличился на 36-й.

Во втором тайме Владимир Воменко на 53-й минуте сделал счёт разгромным, а на 59-й Давыдов оформил дубль, установив окончательный результат.

«Зенит-2» занимает третье место в нижней подгруппе группы 2 ФНЛ-2 с 13 очками в 8 матчах. «Знамя Труда» идёт вторым с 16 очками в 10 играх.