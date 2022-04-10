СКА одержал победу над ЦСКА в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина — 3:2. Счёт открыли москвичи в середине первого периода: на 12-й минуте отличился Андрей Светлаков с передач Александра Попова и Максима Соркина. За 49 секунд до первого перерыва Александр Волков после пасов Захара Бардакова и Владислава Цицюры забросил ответную шайбу.

Второй период сложился похожим образом: на 28-й минуте Светлаков оформил дубль и снова вывел вперёд столичную команду. Ассистировали ему Богдан Кисилевич и Константин Окулов. Ближе к концу периода СКА снова сравнял: шайбу забросил Данила Моисеев с передачи Степана Фальковского.

В третьем периоде за 1 минуту 10 секунд до сирены Оскар Фантенберг с передач Никиты Гусева и Андрея Кузьменко забросил победную шайбу в большинстве. Примечательно, что удаление получил автор дубля у ЦСКА Андрей Светлаков.

Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА повёл в серии 3-2 (1:3, 2:1, 2:6, 3:2, 3:2). Шестая встреча серии состоится в Москве 12 апреля, седьмая, при необходимости, снова пройдёт в Петербурге.