Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостона» — 4:2. Для российского форварда этот гол стал 45-м в сезоне. Овечкин обошёл легендарного Горди Хоу по количеству шайб за сезоне для игроков старше 36 лет.

Россиянин вышел на чистое второе место по данному показателю. Рекорд же принадлежит Теему Селянне, который в сезоне-2006/07 забросил в 36-летнем возрасте 48 шайб.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 83 (45 + 38) очка в 70 матчах во всех турнирах.