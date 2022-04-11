Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в драке во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нэшвилла» (3:2 ОТ). На последней секунде второго периода при счёте 1:1 игроки повздорили на пятачке ворот «Предаторз». Малкин выбил клюшку из рук Боровицки, а затем ударил его своей клюшкой в лицо.

У хоккеиста соперников пошла кровь изо рта, а арбитры выписали обоим игрокам штраф. Малкин получил четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а Боровицки — две минуты за удар клюшкой.

Малкин в игре остался без набранных очков, а главным героем встречи стал Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» сделал дубль и отдал голевую передачу.

На счету Малкина в нынешнем сезоне 37 (17 + 20) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.