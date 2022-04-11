9 и 10 апреля состоялись восемь матчей чемпионата России по футболу. Тур выдался богатым на голы: сразу два матча завершились разгромами, а в одном было забито шесть мячей. Всего за восемь игр было забито 22 гола, при этом ни одна из встреч не завершилась вничью. Хозяева и гости выиграли по четыре раза. Представляем вашему вниманию обзор самых интересных моментов 24-го тура РПЛ.

Матч тура. «Рубин» — «Краснодар» — 0:1 (Волков)

Этот поединок для «Рубина» был моментом истины. Команда Леонида Слуцкого в этом году выглядит просто отвратительно, а «Краснодар», оставшись без легионеров, не живёт, а выживает. Встреча двух кризисных команд получилась напряженной, но малорезультативной. Всё решил удар Волкова на 85-й минуте встречи. «Краснодар», несмотря ни на что, держится в лидирующей группе, а «Рубин» от зоны стыков отделяет уже одно очко.

Разгром тура. «Ростов» — «Локомотив» — 4:1 (Щетинин, Осипенко, Полоз, Комличенко – Исидор)

В Ростове-на-Дону также встречались две очень нестабильные команды. Хозяева в этом сезоне сменили уже несколько тренеров, чтобы в итоге вернуться к кандидатуре Карпина. У гостей тренерская чехарда вышла еще безумнее и закончилась назначением Заура Хапова, который до этого занимался только работой с вратарями.

Борьбы не получилось. В середине первого тайма «Ростов» открыл счёт, а через три минуты «Локо» остался в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна. После этого дончане знатно покуражились над соперником, забив ещё трижды.

Сенсация тура. «Химки» — ЦСКА – 4:2 (Садыгов, Руденко-2, Сабович – Ушаков, Языджи)

Мегасенсация произошла в Подмосковье. «Химки», казалось бы, должны без боя сдаться в матче с набравшим ход ЦСКА. Но на деле всё оказалось совсем не так. Хозяева открыли счёт уже на девятой минуте, однако ЦСКА успел до перерыва выйти вперёд. Тем не менее, во втором тайме «Химки» героически вырвали победу и впервые в истории обыграли ЦСКА в официальном матче.

Герой тура. Шамар Николсон. «Спартак» — «Арсенал» — 3:0 (Зобнин, Николсон-2)

«Спартак» в нынешнем сезоне уже неоднократно становился посмешищем, и уже ясно, что ни о каком «чемпионстве в год столетия» речи идти не может. Однако в игре с туляками подопечные Паоло Ваноли наконец-то прервали черную серию и победили. Огромный вклад в успех спартаковцев внёс ямайский новичок команды Шамар Николсон, сделавший дубль.

Неудачник тура. Кирилл Гоцук. «Нижний Новгород» — «Динамо» — 0:1 (Гоцук-автогол)

Обидное поражение потерпела команда Александра Кержакова. Нижегородцы изо всех сил сдерживали натиск грозного соперника, но на 87-й минуте Кирилл Гоцук неудачно подставил ногу после прострела с фланга. «Нижнему Новгороду» не хватило совсем немного.

Бомбардир тура. Гамид Агаларов. «Уфа» — «Сочи» — 1:2 (Агаларов – Касьерра, Юсупов)

Удивительные дела творятся в Уфе. Команда уверенно стоит на вылет, но её нападающий Гамид Агаларов продолжает отрываться от соперников в гонке бомбардиров. В игре с «Сочи» форвард реализовал пенальти и забил уже в третьем туре подряд. На счету Агаларова уже 16 голов, и он, скорее всего, станет лучшим бомбардиром сезона. Возможно, в составе вылетевшей команды.

Оборона тура. «Ахмат» — «Зенит» — 0:2 (Юри Алберто, Ерохин)

Если кто-то считает, что санкции не сказались на составе «Зенита», то посмотрите на линию обороны петербуржцев. За зиму «Зенит» лишился сразу двух основных защитников – Ракицкого и Ловрена. А новички команды явно не готовы к игре с первых минут. Вот и в матче с «Ахматом» в составе «Зенита» был лишь один чистый центральный защитник – Дмитрий Чистяков. Остальную линию обороны пришлось кроить как бог на душу положит. Однако в итоге риск оправдался. Защита сыграла в Грозном выше всяческих похвал, а новый лидер атак Юри Алберто забил очередной гол.

Матчи 25-го тура пройдут с 15 по 17 апреля. «Зенит» сыграет 16 апреля дома с «Уралом». Начало – в 16:30 по московскому времени.