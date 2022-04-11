«Миннесота» одержала волевую победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:3. Уже в середине первого периода «Кингз» повели 3:0. Однако до перерыва «Уайлд» смогли сократить отставание до минимума. Первый шаг к камбэку совершил Кирилл Капризов. На 17-й минуте он реализовал большинство, забросов 42-ю шайбу в сезоне.

Всего на счету российского форварда стало 89 очков в 70 матчах: 42 шайбы и 47 результативных передач.

Через 50 секунд после гола Капризова «Миннесота» провела ещё одну шайбу, а во втором периоде забила три безответных гола и установила окончательный счёт встречи в начале третьего.

В таблице Западной конференции НХЛ «Миннесота» с 94 очками занимает третье место. «Лос-Анджелес» с 86 очками идёт восьмым.