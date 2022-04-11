Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина. Петербуржцы победили на своём льду 3:2 и повели в серии с таким же счётом.

«Это схватка, в которой всегда происходит что-то новое, мы это учитываем. Не подстраиваемся под соперника, он нас не удивил. Они поменяли звенья и дальше будут вносить коррективы, — цитирует Ротенберга «Петербургский дневник». — Мы не расслабляемся и будем готовиться дальше. Думаем ли о выходе в финал? Мы готовимся к следующей игре и больше ни о чем не думаем».

Шестой матч серии состоится в Москве 12 апреля, седьмой в случае необходимости — в Санкт-Петербурге 14 апреля.