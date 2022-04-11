Ведущая фристайлистка сборной России Анастасия Таталина на сайте «Матч ТВ» опубликовала открытое письмо к министру спорта РФ Олегу Матыцину. В нём Таталина обвиняет федерацию во взяточничестве, создании проблем для подготовки спортсменов и плохую работу в развитии инфраструктуры.

В частности, Таталина заявила, что федерация и старший тренер сборной Никита Васильев строили с ней отношения на «унижении, безответственности, безразличии и обесценивании достижений». Причиной конфликта Таталина назвала отказ передать 50% призовых на нужды федерации за свою победу на чемпионате мира-2021.

Таталина рассказала, что тренер требовал у неё перевести половину выручки, и в конфликт пришлось вмешаться её родителям. После этого Васильев отказался готовить её к Олимпиаде-2022.

Также фристайлистка рассказала о других срывах её подготовки к олимпийскому сезону и отсутствии каких-либо последствий для тренеров и руководителей.

Таталиной 21 год, в 2021 году она выиграла чемпионат мира в биг-эйре, став первой чемпионкой в экстремальных видах фристайла из России.