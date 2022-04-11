Старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев опроверг обвинения Анастасии Таталиной во взятках федерации. Сегодня чемпионка мира-2021 в биг-эйре опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что у неё требовали 50% призовых за победу на ЧМ, ссылаясь на «негласное правило». После её отказа тренеры и федерация сорвали её подготовку к олимпийскому сезону.

«В Федерации вообще не существует такого правила. Никто и никогда не требовал деньги. Со стороны тренерского штаба мы сделали всё, мы работали в полном объеме, — цитирует «Матч ТВ» Васильева. — После чемпионата мира Настя надела на себя корону и к нам отношение изменила».

Отрицают обвинения и в самой федерации.

«То, что она говорит, это ложь. У нас нет никаких таких правил, о которых она говорит. Никто не требует деньги», — заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.