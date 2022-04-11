Мать чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной Оксана Таталина рассказала об оскорблениях и домогательствах тренера сборной России Никиты Васильева. Сегодня Таталина опубликовала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину и обвинила федерацию и тренера во взятках и срыве её подготовки к сезону.

По словам матери фристайлистки, к Таталиной и другим спортсменам было всегда некорректное отношение, даже когда ей было только 15 лет.

«Все зависело от настроения Васильева и тренера Даниила Калачева. В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой. Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте, — цитирует «Спорт-Экспресс» Оксану Таталину. — Это доставляло и Васильеву, и Калачеву удовольствие. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева особенно в сезоне 2019 года стали причиной серьезной травмы Анастасии».

Далее она рассказала, что тренерский штаб постоянно придирался к форме Таталинойи обвинял её в лишнем весе.