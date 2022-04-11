Сегодня в российском фристайле развернулся громкий скандал: одна из лучших фристайлисток России Анастасия Таталина опубликовала открытое письмо, в котором рассказала много негативных вещей о тренерском штабе и федерации. Разбираемся, что было в этом письме.

Система подготовки

Таталина обратила внимание, что дисциплина «слоупстайл» дебютировала на Олимпиаде-2014 в Сочи, но за 8 лет федерация так и не смогла выстроить структуру его развития. По мнению спортсменки, в России наблюдается катастрофическая нехватка профессиональных специалистов, а также трасс и парков мирового уровня для проведения тренировок. Таталина обратила внимание, что подготовку к сезонам она вынуждена была проводить в Европе, а в связи с закрытием авиасообщения с большинством стран она не знает, как ей готовиться в России.

«У нас никто не заинтересован в развитии этих дисциплин, никто не несет ответственности, и пропасть в уровне развития в России и в мире увеличивается с каждым днем», — утверждает Таталина.

Судейство

Ещё одной проблемой Таталина назвала судейство. Так на чемпионате России арбитры были так расставлены на трассе, что не видели приземления спортсменов, и информация передавались им по рации.

Условия в сборной

Также Таталина пожаловалась на отсутствие нормальных условий в сборной России. Так в команде с 2018 года нет штатного врача, во время выездов им приходится спать по двое в одной кровати, а порой федерация присылала оборудование с опозданием и ненадлежащего качества.

«Например, в предолимпийском сезоне мне выдали горнолыжную маску без сменных линз (которые необходимо менять в зависимости от времени суток и погодных условий), а на юношеском ЧМ-2018 я выступала на сломанных лыжах», — рассказывает спортсменка.

Запреты на контракты

Также Таталина обратила внимание, что ей не давали заключать личные спонсорские контракты без письменного согласия президента Федерации фристайла России Алексея Курашова.

«Несколько компаний проявляли ко мне интерес. Но федерация ставила им условие финансировать всю сборную. При таких раскладах они отказывались», — вспоминает Таталина.

Отношение тренеров и взятки

Но наиболее резонансным стал отрывок письма, в котором Таталина обвинила тренерский штаб в некорректном отношении и взяточничестве. Она заявила, что после победы на чемпионате мира-2021 в биг-эйре тренер Никита Васильев требовал у неё 50% призовых «на нужды федерации».

После того, как Таталина отказалась, тренерский штаб якобы сорвал ей подготовку к олимпийскому сезону.

«Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня», — рассказала Васильева.

Также она упомянула свое неудачное выступление на Кубке мира в Австрии. Она рассчитывала на высокое место, но стала лишь 17-й из-за невыполнения одного обязательного трюка. По её словам, о критериях прохождения трассы судьи говорят на специальном заседании в присутствии тренеров. При этом тренерский штаб не передал ей нужную информацию, и Таталина считает, что они умышленно сорвали ей выступление.

Кроме того, спортсменка пожаловалась, что когда россияне не смогли поехать на этап Кубка мира в США, тренеры не предоставили им никакой альтернативной подготовки к Олимпиаде.

«За два дня до квалификации в биг-эйре я получила травму лица, следствием которой стала гематома, из-за которой у меня не видел один глаз. Несмотря на это, я, понимая важность для страны, не стала сниматься и даже прошла в финал, — добавила фристайлистка. — После чего была приятно удивлена огромным количеством слов поддержки и восхищения со стороны тренеров и спортсменов из других стран. Никакой реакции и слов поддержки со стороны Федерации фристайла России и тренерского штаба сборной не было. Меня только спросили: «Где медаль?»

Поддержка региона

Наконец в конце письма Таталина также заявила, что не получала от Москвы, которую представляет в соревнованиях, никакой поддержки за успехи во фристайле.

Домогательства

Ещё один из пунктов обвинений Анастасия Таталина не назвала, но зато это сделала ей мать Оксана. Она рассказала, что тренеры сборной Никита Васильев и Даниил Калачёв домогались её дочери.

«В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой. Морально-нравственные принципы для Васильева вообще отсутствуют, — рассказала Оксана Таталина. — Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте. Это доставляло и Васильеву, и Калачеву удовольствие. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева особенно в сезоне 2019 года стали причиной серьезной травмы Анастасии».

Реакция тренера и федерации

Тренер сборной Никита Васильев и президент Федерации фристайла России Алексей Курашов категорически отрицают обвинения во взятках.

Никита Васильев: «В Федерации вообще не существует такого правила. Никто и никогда не требовал деньги. Со стороны тренерского штаба мы сделали всё, мы работали в полном объеме. После чемпионата мира Настя надела на себя корону и к нам отношение изменила».

Алексей Курашов: «То, что она говорит, это ложь. У нас нет никаких таких правил, о которых она говорит. Никто не требует деньги».

Также Курашов опроверг обвинения тренеров в домогательствах.

«Для нас это выглядит крайне оскорбительно. Все, что изложено — не соответствует действительности. Если у Насти есть факты, пусть она их представит. Эта ложь просто недостойна», — сказал президент федерации в интервью «Спорт-Экспрессу». Также он добавил, что Таталина неоднократно нарушала дисциплину, а также уже не раз делала провокационные заявления.