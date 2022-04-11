Российский гонщик Артём Северюхин объяснил свой скандальный жест на чемпионате Европы по картингу. Победив на стартовом этапе в Португалии, Северюхин на награждении продемонстрировал нацистское приветствие, известное как «римский салют».

«Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил», – приводит заявление Северюхина пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова в телеграм-канале.

На данный момент Международная федерация автоспорта проведёт расследование эпизода, Северюхину грозят санкции вплоть до дисквалификации.