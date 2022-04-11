Международная федерация санного спорта (FIL) отказалась снять отстранение с российских спортсменов, сообщает официальный сайт организации. 2 марта на россиян была наложена дисквалификация, запрещающая им выступать в международных стартах под эгидой FIL.

Российская сторона подала апелляцию, которую удовлетворил арбитражный суд FIL.

Тем не менее, в FIL отметили, что хоть отстранение и было отменено по юридическим причинам, руководство организации сохранит решение о дисквалификации в силе.

Таким образом, не только российские спортсмены не допускаются до международных стартов, но и официальные лица. Также Россия не сможет проводить на своей территории турниры по санному спорту.