Финский комментатор Теро Кайнулайнен необычным образом присоединился к бойкоту российского спорта. В Твиттере он рассказал, что в двух матчах Национальной хоккейной лиги с участием «Вашингтона» ни разу не упомянул фамилию российского капитана команды Александра Овечкина.

Кайнулайнен избегал упоминания Овечкина даже тогда, когда тот забивал гол. Он называл российского хоккеиста «капитаном» или «восьмёркой».

В обоих матчах «Вашингтон» победил: сперва столичная команда обыграла «Питтсбург» 6:3, затем одолела «Бостон» 4:2.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.