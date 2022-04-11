Тренер по фигурному катанию, призёр Олимпиады-1994 Александр Жулин в резкой форме раскритиковал идею финского юриста Лаури Тарасти об изменениях системы наказаний за допинг. Тарасти предложил дисквалифицировать тренеров несовершеннолетних спортсменов, если у тех будет выявлен допинг.

«Я считаю, что это абсолютно бредовая идея. Пошли они все далеко и надолго», — приводит «РБК спорт» слова Жулина.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 допинг-проба 15-летней фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Тем не менее, спортсменка была допущена до участия в соревнованиях одиночниц, где заняла четвёртое место.