Международная федерация автоспорта (FIA) выступила с официальным заявлением по поводу скандала с участием российского гонщика Артёма Северюхина. 15-летний россиянин на церемонии награждения по итогам первого этапа чемпионата Европы по картингу изобразил жест, похожий на знаменитое нацистское приветствие (так называемый «римский салют»).

В FIA подтвердили, что начали немедленное расследование инцидента.

Сам Северюхин уже успел заявить, что не изображал нацистское приветствие, а просто «благодарил партнёров по команде».

«Я выиграл этап чемпионат Европы и был очень рад и счастлив. Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил», — пояснил спортсмен.