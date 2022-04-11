Российский гонщик Артём Северюхин записал видеообращение, в котором прокомментировал свой скандальный жест на чемпионате Европы по картингу. После победы на первом этапе в Португалии Северюхин на подиуме ударил себя по груди и выбросил вперед руку, что напоминает нацистское приветствие.

«Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», — сказал Северюхин в видео.

15-летний гонщик утверждает, что ему сказали ударить себя по груди, выражая благодарность: якобы такой жест принят в Италии.

Сейчас Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении Северюхина: ему грозит дисквалификация.