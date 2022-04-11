Министерство спорта РФ получило открытое письмо от российской фристайлистки Анастасии Таталиной, сообщает «Спорт-Экспресс». В Минспорта проведут проверку данной информации и рассмотрят ситуацию совместно со спортсменкой и федерацией. Отмечается, что тема находится на личном контроле министра спорта Олега Матыцина.

Таталина опубликовала открытое письмо, в котором обвинила руководство Федерации фристайла России и тренеров сборной во взяточничестве и намеренном срыве её подготовки к олимпийскому сезону. Тренерский штаб и руководство федерации данную информацию отрицают.

Таталина — чемпионка мира-2021 в дисциплине биг-эйр.