Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. В Казани поблагодарили специалиста, работавшего с командой с 2019 года. Имя нового главного тренера станет известно до 1 мая.

«Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в «Ак Барсе», — сказал Квартальнов в прощальной речи. — Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха».

В сезоне-2020/21 «Ак Барс» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил «Авангарду», а в нынешнем сезоне вылетел в первом раунде, также проиграв омскому клубу. Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии.

До «Ак Барса» Квартальнов возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА и «Локомотив».