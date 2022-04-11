Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски этим летом перейдёт в «Барселону», утверждает sport.intreria.pl. Отмечается, что 33-летний форвард согласовал контракт сроком на три сезона.

«Бавария» может наложить вето на переход нападающего, однако, по данным источника, вероятность его перехода в «Барсу» сейчас крайне велика.

Нынешний контракт Левандовски действует до лета 2023 года. Помимо «Барселоны», на нападающего претендовали «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В текущем сезоне на его счету 32 гола в 29 матчах немецкой бундеслиги.