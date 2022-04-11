Российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что в сборной России возникла тема смены спортивного гражданства в связи с санкциями.

«Да, она возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются, — цитирует «Спорт-Экспресс» Алиева. — В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю много таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать…»

Алиев также призвал не называть предателями тех, кто захочет сменить гражданство, и отметил, что сам планирует остаться в России.

Дмитрию Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы-2020 и вице-чемпионом-2022.

Напомним, что Международный союз конькобежцев на неопределённый срок отстранил российских спортсменов от участия в международных стартах.