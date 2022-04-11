«Металлург» обыграл «Трактор» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2:1. В первом периоде форвард магнитогорцев Максим Карпов с передач Ярослава Хабарова и Ильи Николаева открыл счёт на 13-й минуте. На 34-й челябинцы забросили ответную шайбу: отличился Виталий Кравцов после пасов Алексея Бывальцева и Никиты Тертышного.

Победный бросок «Металлург» нанёс за 15 секунд до конца третьего периода: Григорий Дронов забил с передачи Джоша Карри.

«Металлург» выиграл серию со счётом 4-1 (3:2, 4:6, 2:1, 6:0, 2:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Его соперник определится в противостоянии СКА и ЦСКА. На данный момент счёт в армейском дерби 3-2 в пользу СКА. Шестая игра пройдёт 12 апреля в Москве.

«Металлург» в четвёртый раз выходит в финал Кубка Гагарина. В 2014 и 2016 году магнитогорцы выиграли трофей, а в 2017-м уступили в финале СКА.