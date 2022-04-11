Стали известны доходы российских фигуристок по итогам олимпийского сезона-2021/22. Как сообщает «Комсомольская правда», больше всего призовых заработала 15-летняя Камила Валиева. За своё участие в турнирах она получила 111,3 тысячи долларов.

В тройку также вошли Анна Щербакова (102,9 тысячи) и Александра Трусова (61,2 тысячи). Занявшая четвёртое место Елизавета Туктамышева сильно отстала от других фигуристок — её заработок составил 26 тысяч долларов.

Стоит отметить, что заработки фигуристок могли бы быть ещё больше, если бы они поехали на чемпионат мира-2022 во Франции. Однако Международный союз конькобежцев отстранил россиян от участия в международных стартах.

Сезон-2021/22 стал для Валиевой дебютным на международном уровне. Она выиграла почти все турниры, в которых принимала участие: челленджер в Финляндии, этапы Гран-при в России и Канаде, чемпионат России и чемпионат Европы, а также первенствовала в командном турнире Олимпиады. В индивидуальном турнире Игр-2022 она стала четвёртой, а первые два места заняли Щербакова и Трусова.