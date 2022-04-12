Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Андрей Падин может занять должность старшего тренера женской сборной России.

«Рассматривается Андрей Падин, с ним переговоры ведутся, он был бы идеальным вариантом для всех, — цитирует «Матч ТВ» Васильева. — Виталий Норицын? Нет, пусть он работает с Кристиной Резцовой как личный тренер, я в этом не вижу противоречия. Но как старший тренер он за два года себя показал, результата вообще никакого не было, он был отстранен от должности».

На данный момент должность старшего тренера занимает Михаил Шашилов. Норицын работает в сборной Болгарии, а Падин возглавляет мужскую сборную Беларуси.