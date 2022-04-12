«Зенит» в летнее трансферное окно планирует подписать сразу трёх игроков сборной России. Об этом сообщает известный журналист Илья Казаков в своём Телеграм-канале. По его данным, сине-бело-голубые проявляют интерес к полузащитникам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову, а также к хавбеку «Спартака» Зелимхану Бакаеву.

Бакаеву 25 лет, он является воспитанником красно-белых. В текущем сезоне он провёл 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. В сборной России на его счету 12 игр и 1 гол.

25-летний Баринов всю карьеру провёл в «Локо». В сезоне-2021/22 он отыграл 26 матчей и отдал две результативных передачи. За сборную России хавбек провёл 13 поединков.

Жемалетдинову также 25 лет. За «Локомотив» в сезоне-2021/22 он провёл 23 матча, забил 6 голов и отдал 6 передач. В сборной России на счету Жемалетдинова 9 игр и 1 гол.