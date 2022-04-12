Федерация триатлона Санкт-Петербурга представила свой новый логотип, сообщает «Петербургский дневник». Он представляет собой три изогнутых линии синего, красного и жёлтого цвета.

«Наша задача – сделать Федерацию триатлона Санкт-Петербурга номером один среди всех региональных федераций. Фирменный стиль у федерации отсутствовал, поэтому мы решили проанализировать российский и международный опыт, чтобы создать собственный имидж, — пояснил член президиума федерации Виктор Осокин. — В этом нам помог пример Федерации триатлона России, которая также решила сменить логотип с приходом Ксении Шойгу».

По словам Осокина, логотип должен отражать дух спорта, его идеологию и «аппетитно» выделять федерацию на фоне массовых спортивных событий.

Новый лого можно будет видеть на финишной арке, форме спортсменов и на официальном сайте федерации, который пока что находится в разработке.