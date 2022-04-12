Сегодня уважаемый журналист Илья Казаков в своём телеграм-канале поделился инсайдом: «Зенит» может летом подписать сразу трёх игроков сборной России. По данным бывшего пресс-атташе национальной команды, состав клуба могут пополнить спартаковец Зелимхан Бакаев и железнодорожники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

На первый взгляд, эти трансферы выглядят довольно перспективными, особенно в связи с нынешней ситуацией вокруг нашего футбола. Из-за санкций ФИФА и УЕФА, а также неизбежных финансовых потерь российские клубы ещё нескоро смогут рассчитывать на сильных легионеров. А значит большую ценность обретут внутренние «топы». Вся троица хавбеков входит в основную обойму сборной России, кроме того, они находятся в расцвете лет (всем троим по 25), а значит могут с ходу вписаться в состав чемпионов России.

Другой вопрос: а будет ли им куда вписываться?

Главные вопросы, безусловно, вызывает кандидатура Бакаева. Да, он довольно часто выходит в основе сборной России, но как раз к его месту в составе у болельщиков было больше всего вопросов к Валерию Карпину. Бакаев не впечатлял в осенних матчах, но при этом регулярно попадал в основу. В «Спартаке» он также не радует своей стабильностью. Да и сам факт перехода из столичного клуба в «Зенит» может вызвать вопросы у обеих сторон: даже Артёма Дзюбу до сих пор приняли далеко не все болельщики сине-бело-голубых. Какой ждёт приём Бакаева, неизвестно.

В этом плане покупка Жемалетдинова выглядит логичнее. Вокруг «Локомотива» в последнее время ходят регулярные слухи о финансовом кризисе и распродаже едва ли не всего состава. А постоянные метания в руководящем и тренерском штабе добавляют клубу нестабильности. В этом плане уход в стабильный «Зенит» станет для Жемалетдинова бустом в дальнейшей карьере, а в «Локо» у него может легко начаться стагнация.

Но по отношению к обоим футболистам возникает другой вопрос: а где им играть в составе «Зенита»? Разумеется, в нынешней ситуации строить далеко идущие планы сложно, но и Малком, и Клаудиньо уже высказывались о намерении остаться в Санкт-Петербурге. Два бразильских легионера являются самыми лакомыми кусочками в российском футболе, и тот факт, что они не покинули «Зенит» весной, говорит о многом.

А ещё у петербуржцев есть универсал Сутормин, способный играть не только в защите, но и ближе к атаке, а также Андрей Мостовой. Плюс в группе атаки есть Александр Ерохин и сразу три центрфорварда. Куда при таком раскладе девать Бакаева и Жемалетдинова? Лучшее, на что они смогут рассчитывать, это выходы на замену вместо того же Малкома. То есть при нынешнем раскладе, если удастся летом сохранить бразильцев, «Зениту» новые фланговые форварды просто не нужны.

Интереснее обстоит ситуация с Дмитрием Бариновым. С одной стороны, он играет на позиции опорного хавбека, где у петербуржцев сейчас также нет кадровых проблем. Вендел, Барриос, Кузяев и Оздоев закрывают позиции. Однако покупка Баринова может стать усилением для центра обороны. А вот с ней у «Зенита» сейчас действительно серьёзные проблемы. Ракицкий ушёл, Ловрен в подвешенном состоянии, Дуглас Сантос всё же полезнее на левом фланге, а новички Адамов и Алип пока не готовы к игре в основном составе. В итоге в оборону снова начал опускаться Барриос, что освобождает один слот в опорной зоне. Кроме того, сам Баринов также имеет опыт игры в центре защиты – в сборной России при Черчесове он уже занимал эту позицию.

Однако, если судить по нынешней ситуации, зенитовцам гораздо логичнее обратить своё внимание на усиление обороны. Кроме того, летом закончатся контракты у двух вратарей, и в обойме Семака останется только молодой Одоевский. И в этом плане слух о приобретении Матвея Сафонова кажется более правдоподобным. А вот кем усиливать центр обороны, пока большой вопрос. Вряд ли Джикия или Дивеев променяют «Спартак» и ЦСКА на «Зенит». Да и до уровня Ловрена с Ракицким они явно не дотягивают.