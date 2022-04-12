Сегодня, 12 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде «Реал» примет на своём поле «Челси». В Мюнхене «Бавария» сыграет с «Вильярреалом». Обе игры стартуют в 22:00 по московскому времени.

Первая игра «Реала» с «Челси» в Лондоне завершилась победой мадридцев 3:1, причём все три мяча провёл Карим Бензема. «Челси» для выхода в полуфинал должен выигрывать в три гола. В случае любой победы гостей в два мяча будет назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

Победитель противостояния «Реала» с «Челси» выйдет на победителя четвертьфинала «Атлетико» — «Манчестер Сити» (первый матч — 0:1).

«Вильярреал» обыграл в первом матче «Баварию» 1:0. Таким образом, мюнхенцам необходима победа в два гола. Победитель их дуэли выйдет в полуфинале на триумфатора четвертьфинала «Ливерпуль» — «Бенфика» (первый матч — 3:1).