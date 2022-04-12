Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию об интересе клуба к трём игрокам сборной России. Сегодня журналист Илья Казаков сообщил, что сине-бело-голубые хотят подписать Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова из «Локомотива», а также Зелимхана Бакаева из «Спартака».

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

«Зенит» после 24 туров чемпионата России занимает первое место с 52 очками. На 3 очка от него отстаёт «Динамо», на 9 — ЦСКА.