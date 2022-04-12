Известный хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на вопрос о судьбе шоу «Ледниковый период». На днях вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду рассказал о начале тренерской карьеры. По его словам, планов о новом сезоне «Ледникового периода» пока нет.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами, — цитирует teleprogramma.pro Авербуха. — По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда».

Также Авербух добавил, что в настоящее время готовится к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.