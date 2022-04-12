Скончался бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Сергей Яшин, сообщает пресс-служба бело-голубых. Прославленному хоккеисту было 60 лет.

Сергей Яшин начинал карьеру в родном «Дизелисте» из Пензы. С 1980 по 1990 год он защищал цвета «Динамо», позднее выступал за петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик» и ряд европейских клубов.

В составе сборной СССР Яшин выиграл Олимпиаду-1988, выиграл два чемпионата мира. В 2014 году хоккеист был включён в Зал славы отечественного хоккея.

В национальных чемпионатах Яшин провёл 354 матча и забросил 128 шайб.