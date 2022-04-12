ЦСКА обыграл СКА в шестом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина — 3:1. Счёт открыл форвард Михаил Григоренко на 16-й минуте с передачи Владислава Каменева. СКА забросил ответную шайбу на 29-й минуте: отличился Валентин Зыков после паса Марата Хуснутдинова.

На третьей минуте третьего периода Виталий Абрамов вывел ЦСКА вперёд, ассистировали ему Павел Карнаухов и Артём Сергеев. За 40 секунд до конца встречи Григоренко с передачи Константина Окулова поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3. Победитель противостояния и финалист Кубка Гагарина определится в решающем седьмом матче, который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 апреля. Победитель седьмой игры в финале сыграет с магнитогорским «Металлургом».