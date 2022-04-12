«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Подопечные Унаи Эмери по сумме двух матчей прошли «Баварию». В первой игре «Вильярреал» дома выиграл 1:0, ответная встреча в Мюнхене 12 апреля завершилась вничью — 1:1.

На 52-й минуте форвард «Баварии» Роберт Левандовский открыл счёт. Результат 1:0, выводивший команды на дополнительное время, держался до 88-й минуты, когда Самуэль Чуквуэзе поразил ворота мюнхенцев и принёс «Вильярреалу» победу по сумме двух игр.

В полуфинале «Вильярреал» выйдет на победителя противостояния «Ливерпуль» — «Бенфика». Первая игра в Лиссабоне завершилась победой англичан 3:1.