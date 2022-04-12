Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2021/22. В ответной игре 1/4 финала подопечные Карло Анчелотти дома уступили «Челси» — 2:3.

Первая встреча в Лондоне завершилась победой мадридцев 3:1. «Челси» для выхода в полуфинал необходима была победа в три мяча на выезде. «Синие» обеспечили необходимый счёт к середине второго тайма, поведя 3:0 после голов Мэйсона Маунта (15-я минута), Антонио Рюдигера (51-я) и Тимо Вернера (75-я). Однако на 80-й минуте Родриго сделал счёт 1:3, переведя встречу в дополнительное время.

В добавленные 30 минут единственный мяч забил Карим Бензема на 96-й минуте. Напомним, что именно он забил все три гола в ворота «Челси» в первой игре.

В полуфинале «Реал» сыграет с победителем 1/4 финала между «Атлетико» и «Манчестер Сити». Первая игра в Англии завершилась победой хозяев 1:0.