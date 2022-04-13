Российская фигуристка Софья Самоделкина перешла работать в группу Светланы Соколовской, сообщет «РИА Новости». Ранее 15-летняя спортсмена занималась в ЦСКА в группе Сергея Давыдова.

Сейчас Соколовская работает с олимпийским чемпионом-2022 в командном турнире Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы-2019 Александром Самариным.

Софье Самоделкиной использовалось 15 лет в феврале этого года, со следующего сезона она сможет выступать на международном взрослом уровне.

На юниорском уровне в этом сезоне Самоделкина стала серебряным призёром чемпионата России.