Российский футбольный союз назвал список арбитров матчей 25-го тура чемпионата России по футболу. Игру «Зенит» — «Урал» рассудит арбитр Виталий Мешков. Лайнсменами будут Илья Елеференко и Андрей Образко, резервный судья — Артём Смолин. Видеоассистентом рефери станет Владимир Москалёв, ассистент ВАР — Роман Сафьян.
Матч «Зенит» — «Урал» состоится в Санкт-Петербурге 16 апреля, начало — в 16:30 по московскому времени.
Список главных арбитров на остальные матчи выглядит следующим образом:
«Динамо» — «Ахмат». Сергей Иванов
«Уфа» — ЦСКА. Евгений Турбин
«Спартак» — «Рубин». Павел Кукуян
«Арсенал» — «Ростов». Евгений Кукуляк
«Крылья Советов» — «Краснодар». Сергей Карасёв
«Сочи» — «Локомотив». Василий Казарцев
«Нижний Новгород» — «Химки». Артём Чистяков