Российская фигуристка Александра Трусова готовит новый показательный номер вместе с хореографом Дмитрием Михайловым. Видео тренировки с хореографом спортсменка показала в своём телеграм-канале.

«Мы готовим для вас сюрприз», — написала Трусова.

Отметим, что Михайлов работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Трусова занималась у Плющенко в сезоне-2020/21, однако на олимпийский сезон она снова вернулась к Этери Тутберидзе.

Трусова 13 апреля выступит в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду», а три дня спустя — в шоу «Союз чемпионов» у Евгения Плющенко.

Трусовой 17 лет. На её счету два победы на юниорском чемпионате мира, серебро Олимпиады-2022, бронза чемпионата мира, две бронзы чемпионата Европы, бронза финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионатов России.