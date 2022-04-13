Российская фигуристка Мария Дмитриева объявила об уходе из группы Алексея Мишина. В своей социальной сети 14-летняя спортсменка поблагодарила Алексея Мишина и Татьяну Мишину за совместную работу.

«За год работы они научили меня многому, и я ценю все моменты проведённые в этой группе», — написала Дмитриева, а также поблагодарила директора школу «Звёздный лёд» Александру Корчагину.

Причин прекращения сотрудничества фигуристка не назвала, но уточнила, что будет тренироваться под руководством Сергея Розанова.

В сезоне-2021/22 Дмитриева занимала седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле.