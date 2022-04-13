Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих планах получить высшее образование. 15-летняя олимпийская чемпионка-2022 в команде отметила, что ей непросто совмещать учёбу в школе и профессиональный спорт, но она старается активно заниматься онлайн.

«До поступления еще нужно окончить девятый, а потом и одиннадцатый класс, — цитирует People Talk Валиеву. — Времени впереди еще много, пока думаю, что буду поступать в институт физкультуры, тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом».

Сезон-2021/22 стал для Валиевой дебютным на взрослом международном уровне. Фигуристка выиграла челленджер в Финляндии, этапы Гран-при в Канаде и России, чемпионат России, чемпионат Европы, а также завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

После победы в команде на Играх-2022 стало известно о положительной пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России в декабре. Фигуристка была допущена до индивидуального турнира, где лидировала после короткой программы, но в итоге стала четвёртой.