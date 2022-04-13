Все российские клубы и сборная удалены из игры FIFA 22. В девятом патче полностью удалены команды из России, вся российская атрибутика и стадион «Открытие банк Арена».

При этом российские футболисты в игре сохранятся: в частности, россияне выступают в ряде европейских команд: в «Валенсии» (Денис Черышев), «Аталанте» (Алексей Миранчук), «Монако» (Александр Головин) и других.

Если у пользователя любимой командой был выбран клуб из России, то он автоматически изменится на «ПСЖ».

Напомним, что в марте ФИФА и УЕФА исключили Россию из участия во всех турнирах под своей эгидой в связи с ситуацией в Украине.