Серебряный призёр Олимпиады-1996 по велоспорту, президент комитета физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь отметил важность российских соревнований после наложения санкций на отечественный спорт.

«Международный календарь отменился для большинства видов спорта, а спорт – это конкуренция, конкуренция рождает результат, поэтому надо создать конкурентную среду у нас в стране, – приводит «Петербургский дневник» слова Шантыря. — Статус официальных чемпионатов страны по всем видам спорта должен возрасти не просто морально, но и физически. И мы должны стремиться к тому, чтобы пьедестал чемпионата России должен быть равен пьедесталу Олимпийских игр».

Он также отметил, что увеличения количества российских соревнований не планируется, но их качество вырастет благодаря приезду россиян, выступавших преимущественно на международных турнирах.