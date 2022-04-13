Сегодня, 13 апреля, состоятся последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде «Атлетико» примет на своем поле «Манчестер Сити», а на «Энфилде» «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой». Обе игры стартуют в 22:00 по московскому времени.

Первый матч «Атлетико» с «Ман Сити» завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы 1:0. Для выхода в полуфинал команда Диего Симеоны должна побеждать в два и более мяча. В случае любого выигрыша «Атлетико» в один гол будет назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного мяча.

Победитель противостояния выйдет в полуфинале на «Реал», который одолел «Челси» (3:1, 2:3).

«Ливерпуль» обыграл в первом матче на выезде «Бенфику» 3:1. Для выхода в полуфинал команде Юргена Клоппа достаточно не проиграть в два мяча на своём поле.

Победитель этого четвертьфинала сыграет в полуфинале с «Вильярреалом», который выбил из розыгрыша «Баварию» (1:0, 1:1).