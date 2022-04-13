Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов объявили о продолжении карьеры. В интервью «Матч ТВ» танцевальный дуэт заявил, что у них уже есть планы тренировок и расписание сбора.

«Мы планируем продолжать, едем на сбор, это 100%. Всё будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет, — цитирует «Матч ТВ» Кацалапова. — Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды — показать, каких спортсменов теряет мир».

Напомним, что Международный союз конькобежцев на неопределённый срок отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах.

В сезоне-2021/22 Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, взяли серебро Олимпиады-2022, а также золото Игр в командном турнире. В предыдущие сезоны на их счету победы на чемпионатах мира и Европы, а также два золота чемпионатов России и один выигрыш финала Кубка страны. Синициной 26 лет, Кацалапову — 30.