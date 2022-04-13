Продюсер и хореограф Илья Авербух уточнил информацию о судьбе шоу «Ледниковый период». На днях Авербух заявил, что шоу на осень пока не планируется, а он сейчас занимается тренерской деятельностью.

«Тем, кому интересна судьба проекта, услышьте первоисточник, — цитирует Sport24 Авербуха. — Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!»

Шоу «Ледниковый период» выходит в эфир с 2007 года.