Определились оставшиеся два полуфиналиста Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В Мадриде «Атлетико» не смог переиграть «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале — игра завершилась вничью 0:0. В первой игре «Ман Сити» победил 1:0. В концовке встречи команды сыграли десять добавленных минут, на первой из которых защитник мадридцев Фелипе был удалён с поля.

Команда Хосепа Гвардьолы в полуфинале сыграет с «Реалом», который ранее прошёл «Челси» (3:1, 2:3).

В другом матче «Ливерпуль» и «Бенфика» сыграли сверхрезультативную ничью — 3:3. Форвард «красных» Ибраима Конате открыл счёт на 21-й минуте. Гонсало Рамос на 32-й забил ответный мяч. Роберто Фирмино на 55-й минуте вывел «Ливерпуль» вперёд, а на 65-й оформил дубль. «Бенфика» смогла ответить голами украинца Романа Яремчука на 73-й и Дарвина Нуньеса на 82-й.

В первой игре «Ливерпуль» победил 3:1 и вышел в полуфинале на «Вильярреал», который выбил из розыгрыша «Баварию» (1:0, 1:1).

Полуфиналы Лиги чемпионов состоятся 26-27 апреля, ответные матчи — 3-4 мая.

Финал пройдёт на «Стад де Франс» 28 мая.