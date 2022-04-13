Стали известны все участники 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В полуфиналах сыграют «Ливерпуль» — «Вильярреал» и «Манчестер Сити» — «Реал». Первые игры пройдут в Ливерпуле и Манчестере 26/27 апреля, ответные — в Вильярреале и Мадриде 3/4 мая.

Финал состоится на «Стад де Франс» в пригороде Парижа 28 мая. Изначально игра должна была пройти в Санкт-Петербурге, но была перенесена из-за санкций УЕФА.

«Ливерпуль» в четвертьфинале победил «Бенфику» 3:1, 3:3.

«Вильярреал» сенсационно прошёл «Баварию» 1:0, 1:1.

«Манчестер Сити» хватило одного гола в противостоянии с «Атлетико» 1:0, 0:0.

Наконец «Реал» пробился в полуфинал лишь благодаря дополнительному времени. Мадридцы в гостях победили «Челси» 3:1, в ответном матче уступили дома после 90 минут 1:3, но в дополнительное время забили единственный мяч и выиграли по сумме двух встреч — 3:1, 2:3.